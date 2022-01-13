高温持续 洛阳开启高温“超长待机”模式

洛阳今日晴天到多云，偏南部山区有阵雨或雷阵雨，偏西风转偏南风2级到3级，气温20℃到33℃。

高温晴热持续，从今日起，我市高温天气进入“超长待机模式”，野外工作人员需做好防暑降温工作。

专家提醒，大家在防暑降温时，空调温度不低于26℃，定期开窗通风换气。从炎热室外进入空调房，应提前将汗擦干。出汗后要及时换衣服，切忌立即洗澡，更不要用冷水冲澡。适当增加午休时间。出行注意避开正午时段，及时补充水分。准备藿香正气水、风油精等解暑药品。

近日，河南省气象台发布重要天气报告，6月4日前，我省将出现5天左右高温天气，北中部部分县、市最高气温可达40℃。当前我省北部地区小麦仍处于灌浆期，距成熟还有一周左右的时间，此次高温干热风天气对灌浆期小麦有一定不利影响；豫南、豫中的麦子处于成熟收获期，应抓住晴好天气的有利时机，抢收晾晒，力争颗粒归仓。

洛阳市气象台根据气象资料分析，未来几天我市多晴好天气，气温较高；周末受冷空气影响，风力较大。具体预报如下：

今天：晴天到多云，偏南部山区有阵雨或雷阵雨，偏西风转偏南风2级到3级，气温20℃到33℃。

明天：多云到晴天，西南风2级到3级，气温20℃到36℃。

6月2日(周四)：晴天间多云，气温20℃到37℃。

6月3日(周五)：晴天转多云，气温23℃到38℃。

6月4日(周六)：多云转晴天，气温26℃到37℃。

6月5日(周日)：晴天，偏北风5级左右，气温24℃到38℃。

6月6日(下周一)：晴天间多云，气温24℃到37℃。（洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）