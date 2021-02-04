洛阳火车站南广场改造工程成效初显 售票厅、安检厅、行包房等都有大变化！

记者5月30日采访获悉，洛阳火车站综合交通枢纽南广场改造工程成效初显，火车站售票厅站房外立面装饰一新，站前安检大厅正加紧建设；原有铁路行包房已拆除，综合交通枢纽工程基本完工，6月底前将新增400余个私家车泊车位，私家车进出火车站更方便。

作为洛阳着力打造的综合交通枢纽之一，洛阳火车站的改造提升进展情况备受社会各界关注。记者5月30日采访获悉，洛阳火车站综合交通枢纽南广场改造工程成效初显，火车站售票厅站房外立面装饰一新，站前安检大厅正加紧建设；原有铁路行包房已拆除，综合交通枢纽工程基本完工，6月底前将新增400余个私家车泊车位，私家车进出火车站更方便。

售票厅外立面

5月30日上午，记者在洛阳火车站南广场看到，广场最东侧的售票厅外立面焕然一新。原有瓷砖墙面被铲除，改为灰色的真石漆墙面，原有玻璃幕墙上的玻璃也换成了更通透、更现代的灰蓝色镀膜玻璃，楼顶原有的平顶变成钢结构坡檐口，多了些唐风古韵的味道。经过改造提升后，售票厅外观显得更加大气、美观，既有唐代建筑风格特点，又充满了现代之美，彰显了洛阳现代唐风的城市风貌。

主站房正在进行外立面改造

在售票厅的一侧，主站房被长约数十米的蓝色围挡围住，工人们正在顶着烈日紧锣密鼓地施工作业。按照改造提升工程方案，施工方不仅要对主站房外立面进行改造，还要拆除原有安检厅，迁建一个新的安检厅。新建安检厅总面积约1500平方米，建成后将兼顾实名认证及安检的功能。南广场地面层旅客可进入实名验证区后安检进站，地下广场的旅客通过楼扶梯，上行至安检厅，完成实名验证、安检后进站，实现旅客无风雨取票、进站。