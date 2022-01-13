洛阳市十五届人大常委会召开第三十三次会议

5月30日，市十五届人大常委会召开第三十三次会议，市人大常委会主任吴中阳主持会议。

5月30日，市十五届人大常委会召开第三十三次会议，市人大常委会主任吴中阳主持会议。

会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话、指示和文章精神，全国稳住经济大盘电视电话会议精神，以及省委、市委近期主要会议精神。会议审议并表决通过了《洛阳市人民代表大会常务委员会关于新冠肺炎疫情期间严格落实佩戴口罩、返洛报备等防控措施的决定》。会议经表决，同意接受贺敏辞去市人民政府副市长职务、张尚君辞去市人大常委会秘书长职务的请求，通过了其他有关人事任免事项，新任命的国家机关工作人员进行了宪法宣誓。

会议强调，要深入贯彻习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示精神，按照全国稳住经济大盘电视电话会议精神，把稳定经济运行作为重中之重，千方百计保生产经营、保物流畅通、保市场主体、保稳定就业、保基本民生，推动经济运行稳中求进。要强化法律约束，加大宣传贯彻力度，通过开展执法检查和视察调研等方式，推动关于新冠肺炎疫情期间严格落实佩戴口罩、返洛报备等防控措施的决定落地见效，形成全社会参与支持疫情防控的强大合力。要坚持围绕中心、服务大局，围绕坚持党的全面领导、发展全过程人民民主、提高立法质量、增强监督实效、发挥代表主体作用、加强常委会自身建设等重点，增强推进实效，确保“时间过半、任务过半”，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。