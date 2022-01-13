2022第三届洛阳乡村文化旅游节（季）将于6月2日启动

30日，记者从我市相关部门获悉，2022第三届洛阳乡村文化旅游节(季)将于6月2日以线上形式启动。

30日，记者从我市相关部门获悉，2022第三届洛阳乡村文化旅游节(季)将于6月2日以线上形式启动。

2022第三届洛阳乡村文化旅游节(季)由中共洛阳市委宣传部、洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市农业农村局、洛阳市乡村振兴局等联合组织举办，主题为“喜迎党的二十大 乐享‘伏牛山水’美”。

本届乡村文化旅游节(季)时间定于6月2日至5日，为期4天。活动期间，将坚持“安全 实效 节俭”原则，围绕“颠覆式创意 沉浸式体验 年轻化消费”新理念，充分挖掘伏牛山区农耕文化、乡土文化、乡村特色、民风民俗和秀美风光。通过推出一批伏牛山主题宣传短片，推荐一批伏牛山区特色乡村美食、精品旅游线路和景点、宣介一批伏牛山优质土特产品，塑造伏牛山区乡村文旅新形象，打好“伏牛山水”牌，汇聚乡村振兴精神力量，为迎接党的二十大胜利召开营造良好氛围。

本届乡村文化旅游节(季)主会场设在汝阳县三屯镇东保村，并将在栾川县、洛宁县、嵩县等11个县(区)同步进行。线上直播活动定于6月2日、3日两天，每天上午9点半开始，将通过洛阳电视台新闻综合频道、文旅频道并机直播，中网、“老贾播报”“无限洛阳”视频号，精彩洛阳官方微博、抖音号，洛阳网视频号、抖音号、快手号等新媒体平台同步直播。中央及省驻洛媒体等将进行同步报道。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍)