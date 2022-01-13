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“戴口罩”“扫码”正式入法！洛阳明确规范佩戴口罩的六类场所、重点人群
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.30 20:45

　　逛超市、看电影都要戴口罩，乘坐地铁、出租车要主动扫码，违者将承担法律责任！

　　5月30日，市十五届人大常委会第三十三次会议审议并表决通过了《洛阳市人民代表大会常务委员会关于新冠肺炎疫情期间严格落实佩戴口罩、返洛报备等防控措施的决定》(以下简称《决定》)。

　　《决定》明确了佩戴口罩、使用场所码、返洛报备、居家隔离、配合流调等有关要求和法律责任，自公布之日起施行。

　　六类场所，要规范佩戴口罩——

　　(一)在商场、超市、电影院、室内娱乐场所、农贸市场、会场、展馆、候车(机)场所和酒店公用区域等室内人员密集场所时；

　　(二)在露天广场、剧场、公园等室外人员密集的场所时；

　　(三)乘坐厢式电梯和飞机、火车、长途车、地铁、公交车、出租车(网约车)等公共交通工具时；

　　(四)查验场所码(健康码)、登记行程信息、接受体温检测等健康检查时，医院就诊、陪护时；

　　(五)出现鼻咽不适、咳嗽、打喷嚏和发热等症状时；

　　(六)在餐厅、食堂处于非进食状态时。

　　《决定》明确，境外输入和污染传播高风险岗位人员、医疗机构工作人员、公共场所服务人员、校园内人员、快递外卖从业人员等重点人群，按照行业规定规范佩戴口罩。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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