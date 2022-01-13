时间和建立标准明确！洛阳将评选最美乡村旅游路

5月30日，记者从洛阳市交通运输局获悉，洛阳将评选最美乡村旅游路，最终获评道路将一次性获得1万元/公里的补助，每年获得0.5万元/公里的养护补助。

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5月30日，记者从洛阳市交通运输局获悉，洛阳将评选最美乡村旅游路，最终获评道路将一次性获得1万元/公里的补助，每年获得0.5万元/公里的养护补助。

《洛阳市最美乡村旅游路评选活动方案》明确，此次最美乡村路评选时间为今年9月；参选路线需在农村致富、农民脱贫、区域经济发展、乡风文脉延续、增强沿线群众获得感等方面作用显著；主体工程优质，沿线设施完善，乡土特色突出；展现主题明确，如“路域环境生态美”“助推产业成效美”“附属设施服务美”“乡风乡情展现”“制度模式标准美”等。

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参选公路要达到四级及以上技术标准；路面养护和路段通行状况、运维能力良好；有效保护周边自然生态环境，路域环境干净整洁；在通行服务、旅游资源连接、经济开发等方面具有特色和创新；每条线路要形成位置图，显示民宿、景点、停车区、卫生间信息。县道、乡道、村道创建里程分别不少于15公里、10公里、3公里；多条路线联合创建的，要求创建路线形成循环圈，总里程不得低于30公里；最终获评道路将一次性获得1万元/公里的补助，每年获得0.5万元/公里的养护补助。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图）