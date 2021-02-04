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小浪底南岸灌区总干渠全线贯通【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.30 20:44

　　30日下午，小浪底南岸灌区总干渠10号隧洞贯通，该隧洞全长2.12千米，是总干渠最长的隧洞。10号隧洞的贯通标志着小浪底南岸灌区总干渠全线贯通。

　　小浪底南岸灌区工程是国务院确定的172项国家重大节水供水工程之一。灌区涉及洛阳孟津区、偃师区、洛龙区、老城区、瀍河区、西工区和郑州巩义市共7个县(市)区，设计灌溉面积53.68万亩。

　　小浪底南岸灌区工程于2019年4月开工，设计年引水量1.44亿立方米，灌区共布置1条总干渠、7条干渠、1条城镇供水管线、2条分干渠、24条支渠，渠道及输水管线总长260.893千米。(洛报融媒·洛阳网记者 王雨 王艳杰 文/图/视频 通讯员 宋瑞瑞)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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