洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

童心未泯！洛阳老年骑友相聚一起 重温少年时光【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.30 19:15

　　“让我们荡起双桨，小船儿推开波浪”“我们是共产主义接班人，继承革命先辈的光荣传统”……30日，洛阳一群童心未泯的老年骑友相聚一起，佩戴红领巾，齐唱少先队队歌等爱国主义歌曲，骑行6.1公里，以特殊的方式，重温童年时光，庆祝六一儿童节。

刘建国（右）给陈永琴戴红领巾

　　人群中，刘建国、孙茂林、陈永琴三个人显得尤其激动。“这是我们时隔60年重新戴上红领巾，感觉一下子回到了无忧无虑的学生时代。”刘建国说，他们三个人都是67岁，是从小一起长大的发小，陈永琴比刘建国年大20天，孙茂林是三人当中最小的一个。

行队礼

　　“我们都是六冶公司的子弟，住在一个家属院里，一起读小学、初中和高中，关系非常好。”孙茂林说，小时候大家住的是筒子楼，一到放学，就呼朋引伴，一起玩游戏。

　　“那个时候，能够当上少先队员，佩戴鲜艳的红领巾，是一件无上光荣的事情。”陈永琴说，小学二年级当上少先队员后，每天早晨戴红领巾都是一件庄重又令人心跳的事情。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
        很多时候，我们喜欢走进乡村，除了观田园风光，赏传统民居，还能听一听乡音，聊一聊乡情。日前，记者来到伊...
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
  • ·百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳交警发布提醒：车主、驾驶人抓紧备案
  • 6月1日起，洛阳解除城市区机动车尾号限行
  • 全供事业编！嵩县招聘教师130名 6月4...
  • 中国一拖获全省小麦机收减损技能大比...
  • 学生、同事、家人追忆马金凤：视戏如...
  • 欲给“亲家母”10万元 不料彩礼钱被媒...
  • 偃师区大口镇：颗粒归仓收获忙
  • 今晚油价将上涨 加满一箱油预计多花15元
  • 6马3车！摆放形式罕见！徐阳墓地M15陪...
  • 灵活就业人员医保缴费后个人账户资金...
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    口袋公园

    凌霄花

    翠鸟

    小荷才露尖尖角
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605