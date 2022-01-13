童心未泯！洛阳老年骑友相聚一起 重温少年时光【视频】

“让我们荡起双桨，小船儿推开波浪”“我们是共产主义接班人，继承革命先辈的光荣传统”……30日，洛阳一群童心未泯的老年骑友相聚一起，佩戴红领巾，齐唱少先队队歌等爱国主义歌曲，骑行6.1公里，以特殊的方式，重温童年时光，庆祝六一儿童节。

“让我们荡起双桨，小船儿推开波浪”“我们是共产主义接班人，继承革命先辈的光荣传统”……30日，洛阳一群童心未泯的老年骑友相聚一起，佩戴红领巾，齐唱少先队队歌等爱国主义歌曲，骑行6.1公里，以特殊的方式，重温童年时光，庆祝六一儿童节。

刘建国（右）给陈永琴戴红领巾

人群中，刘建国、孙茂林、陈永琴三个人显得尤其激动。“这是我们时隔60年重新戴上红领巾，感觉一下子回到了无忧无虑的学生时代。”刘建国说，他们三个人都是67岁，是从小一起长大的发小，陈永琴比刘建国年大20天，孙茂林是三人当中最小的一个。

行队礼

“我们都是六冶公司的子弟，住在一个家属院里，一起读小学、初中和高中，关系非常好。”孙茂林说，小时候大家住的是筒子楼，一到放学，就呼朋引伴，一起玩游戏。

“那个时候，能够当上少先队员，佩戴鲜艳的红领巾，是一件无上光荣的事情。”陈永琴说，小学二年级当上少先队员后，每天早晨戴红领巾都是一件庄重又令人心跳的事情。