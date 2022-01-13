全民健身月线上五子棋比赛落幕 20名选手晋级全国比赛

记者30日获悉，经过3天9轮比拼，洛阳市第四届全民健身运动会暨2022年洛阳市全民健身活动月线上五子棋比赛落下帷幕。
记者30日获悉，经过3天9轮比拼，洛阳市第四届全民健身运动会暨2022年洛阳市全民健身活动月线上五子棋比赛落下帷幕。
记者30日获悉，经过3天9轮比拼，洛阳市第四届全民健身运动会暨2022年洛阳市全民健身活动月线上五子棋比赛落下帷幕。
此次比赛利用网络平台进行，设团体赛和个人赛，共有320名棋手报名参赛。经过角逐，刘晋峰、何鹏、王昺翔等20名参赛选手晋级全民健身线上运动会——全国五子棋网络公开赛第二阶段(复赛阶段)比赛。第二阶段比赛将于今年7月举行。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 涂晓洛)
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