购买黄金饰品，认清“分量”有讲究【视频】

黄金的“分量”关系着消费者的切身利益，27日，洛阳市质量计量检测中心的计量检定人员，对洛阳市场上部分黄金专柜使用的电子秤进行检定，记者全程记录。

提问：购买黄金饰品，如果吊牌标注重量3.62克，实际称重3.63克，商家应按照哪个克重计价？如果吊牌标注重量3.62克，实际称重3.61克，又应该按照哪个克重计价？

回答：如果金饰的实际重量和标注重量不一致时，要以较轻的重量计价。

回到上文，第一个应3.62克计价；第二个则按照3.61克计价。

您明白了吗？

黄金的“分量”关系着消费者的切身利益，27日，洛阳市质量计量检测中心的计量检定人员，对洛阳市场上部分黄金专柜使用的电子秤进行检定，记者全程记录。

地址：涧西区一家珠宝城黄金专柜

程序：检定人员戴上白手套，打开携带的标准砝码盒，里面装着1毫克至200克等多个不同重量的砝码。“砝码是符合国家等级要求的标准砝码，是我们用于检定计量器具的计量标准。”检定人员一边说，一边取出1个200克的砝码放在电子秤中心位置，电子屏显示200.00克，初步判定，这台电子秤的准确性度是合格的。接着，检定人员又用镊子夹起一个2克的砝码放在电子秤上，屏幕显示重量为2.00克，这是为了检定电子秤在不同测量点重量物品的称重准确度。

按照检定规程操作要求，检定人员还要对电子秤进行多项检验。比如，偏载误差检验，分别将砝码放在秤盘的四角，检查称重是否一致。重复性检验，用同等重量的砝码连续称重6次，计算最大误差是否在允许范围内。当日，检定人员共检定了5台电子秤，张贴“强检合格”标签，并于30日发放了检定证书。

选购金饰时，消费者如何避免在重量上吃亏？这些方法您可以了解一下。