今晚油价将上涨 加满一箱油预计多花15元

＠洛阳开车的伙伴们，刚刚，国家发改委网站发布最新消息：自2022年5月30日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨分别提高400元和390元。

＠洛阳开车的伙伴们，刚刚，国家发改委网站发布最新消息：自2022年5月30日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨分别提高400元、390元。

根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年5月30日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高400元、390元。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。

这是去年年底以来我国第十次上调汽油、柴油价格，此次调整折合每升上调约0.3元。本轮油价上调在一定程度上增加车辆出行成本，按私家车50升的油箱容量估测，调价后加满一箱汽油将多花约15元。与此同时，物流运输成本也将进一步增加。

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