金箔、玛瑙、青铜器，墓主身份成谜！洛阳这座陆浑戎大墓信息太丰富

初夏，伊川县鸣皋镇徐阳村顺阳河两岸小麦微黄，一座临时搭建的保护棚就在河畔高处台地上的一片麦田中。这里安放着曾获评“2020年度全国十大考古新发现”的徐阳墓地大型墓葬M15。

M15

初夏，伊川县鸣皋镇徐阳村顺阳河两岸小麦微黄，一座临时搭建的保护棚就在河畔高处台地上的一片麦田中。这里安放着曾获评“2020年度全国十大考古新发现”的徐阳墓地大型墓葬M15。

墓主尸骨移位、身份成谜，殉葬人员疑为奏乐者......金箔、玉器、青铜器......今日，记者从洛阳市文物考古研究院获悉，继发现饕餮夔(kuí，古代传说中一种形状像龙而只有一足的动物)纹编钟、编磬等乐礼器及陪葬车马坑后，随着清理工作进入尾声，这座大墓的完整面貌正被揭开，更多新的谜题正待破解。

6具人骨，谁是墓主？

走进大棚，记者看到M15与其陪葬车马坑正安置其中。据介绍，该墓为长方形竖穴土坑墓，东西向，长7.85米，宽5.50米，深6.8米。

玉组佩

墓室中可以看到6具人骨——墓室东、西两侧各有两具，北侧一具，还有一具位于墓室的偏东北位置。“你看这具人骨上有一些特别的东西。”洛阳市文物考古研究院工作人员马占山说，位于墓室偏东北位置的这具人骨上放置有玉璜、玉片等玉组佩，显示出其身份尊贵，应当是M15的墓主。

墓主摆放位置不应该在墓室中间吗？马占山解释，从墓室底部的腐朽痕迹可以看出，其葬具为一棺一椁。其椁顶及侧板皆已腐朽不见，墓室底部一朱红色长方形区域为其残存的底板痕迹。从棺椁的位置来看，这具人骨原本位于墓室中间。但由于M15原所在区域地下水位较高，地下水涌入墓穴使墓主人骨发生了漂移，故而使得现在墓主人骨处于墓室的一侧。

“这个人生前可能遭受过虐待。”马占山说，墓室东侧的这一具人骨，其脊骨与腿骨呈现出对折现象，推测其是殉葬的奴隶。相比之下，位于墓室东、西侧的四具人骨皆未见遭受过虐待的迹象。其中墓室东侧，位于编钟、编磬旁的两具人骨，考古人员推测他们可能是使用这组编钟、编磬的奏乐者。