“让文明之光照亮新征程”短视频大赛启动

今天上午，记者从洛阳市文明办了解到，今年是《河南省文明行为促进条例》正式实施一周年，省文明办联合省人大常委会办公厅举办“让文明之光照亮新征程”——《河南省文明行为促进条例》短视频大赛即日起启动，旨在通过本次活动争当文明先锋，进一步传播正能量，弘扬主旋律。洛阳赛区活动将同步开展。

今天上午，记者从洛阳市文明办了解到，今年是《河南省文明行为促进条例》正式实施一周年，省文明办联合省人大常委会办公厅举办“让文明之光照亮新征程”——《河南省文明行为促进条例》短视频大赛即日起启动，旨在通过本次活动争当文明先锋，进一步传播正能量，弘扬主旋律。洛阳赛区活动将同步开展。

洛阳市文明办相关负责人表示，参赛作品内容需积极向上，弘扬主旋律，要善于运用群众语言、身边事例、生活画面来增强作品的吸引力和感染力，作品形式包括微电影、短视频、动画短片等，文件为高清晰度视频，以MP4等主流高清通用格式为主，微电影控制在3分钟以内，短视频时长为1分钟左右，动画需转换为AVI、MP4等视频格式后提交，时长在55秒以内。需要注意的是，提交的作品需为原创，优秀作品或有机会经市文明办推荐至省文明办，角逐一二三等奖及优秀奖，获奖作品可颁发证书和奖金。

若您有兴趣参与此次短视频大赛，可在6月28日前，将符合要求的作品发至邮箱lyscjbxcc@126.com。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 陈志强 ）