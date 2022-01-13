6马3车！摆放形式罕见！徐阳墓地M15陪葬车马坑全貌显现

徐阳墓地考古M15大型墓葬陪葬车马坑的清理发掘工作接近尾声。今日，记者在考古发掘现场获悉，在这座摆放着6匹马3辆车的车马坑中，呈现出诸多特别之处——车马坑中不仅未见戎人丧葬特征，车马摆放形式在河洛地区也属首次。

徐阳墓地考古M15大型墓葬陪葬车马坑的清理发掘工作接近尾声。今日，记者在考古发掘现场获悉，在这座摆放着6匹马3辆车的车马坑中，呈现出诸多特别之处——车马坑中不仅未见戎人丧葬特征，车马摆放形式在河洛地区也属首次。

马匹数量确定为6匹

M15是徐阳墓地发现的第5座高等级贵族墓葬。此前，考古人员在该墓葬中发掘出饕餮夔纹铜编钟、编磬等随葬器物，同时也发现了与该墓葬对应的陪葬车马坑。

今年2月初，M15陪葬车马坑的清理工作启动。这座车马坑由“马”区和“车”区两部分组成，马匹集中摆放在坑的北侧，马车集中摆放在坑的南侧。此前，本网对“马”区的清理工作进行过报道，当时，肉眼可见的马骨数量为4匹，不过，随着清理工作的深入，又有2具马骨被发现。

今日，记者在现场看到，6具马骨中有4具形态完整、清晰可辨，另外2具则需要考古人员的讲解才能分辨出来。

“南边那具马骨的下面，又清理出一具马骨，说明下葬的时候，这两匹马是摞在一起摆放的。”徐阳墓地考古发掘现场负责人马占山说，另一匹马的马骨凌乱地散落在坑内，已看不出完整的马匹形态，说明这些马骨曾遭受扰动而发生位移。

是谁“打扰”了这匹马？马占山指着马骨旁的坑壁说：“我们在这里发现了一个半圆形盗洞，说明曾有盗墓者来过，应该就是在那个时候，这具马骨被破坏了。”