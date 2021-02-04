6月1日起，洛阳解除城市区机动车尾号限行

刚刚，“洛阳交警”微信公众号发布信息：2022年6月1日起，解除城市区机动车尾号限行措施，具体恢复时间另行公告。
刚刚，“洛阳交警”微信公众号发布信息：2022年6月1日起，解除城市区机动车尾号限行措施，具体恢复时间另行公告。
刚刚，“洛阳交警”微信公众号发布信息：2022年6月1日起，解除城市区机动车尾号限行措施，具体恢复时间另行公告。
关于解除城市区机动车尾号限行措施的公告
为适应当前新冠肺炎疫情防控形势需要，更好服务保障民生，根据相关法律法规规定，经市政府同意，决定自2022年6月1日起，解除城市区机动车尾号限行措施，具体恢复时间另行公告。
洛阳市公安局
2022年5月30日
特别说明：
此次解除的是2021年12月31日我市发布的《关于城市区道路交通管理规定的通告》中机动车尾号限行规定，该通告中其余规定仍继续执行。
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