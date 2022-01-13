洛阳市异地就医定点药店有哪些？异地就医如何备案？最新解答来了

洛阳异地就医定点药店、定点医院有哪些？异地就医如何备案？……在“洛阳医保”微信公众号近日发布文章中，这些问题都有了解答。快来看看！

洛阳异地就医定点药店、定点医院有哪些？异地就医如何备案？……在“洛阳医保”微信公众号近日发布文章中，这些问题都有了解答。快来看看！ 洛阳异地就医定点药店、定点医院有哪些？异地就医如何备案？……在“洛阳医保”微信公众号近日发布文章中，这些问题都有了解答。快来看看！ 1.洛阳异地就医定点药店有哪些？ 洛阳市异地就医定点药店 (点击查看大图) 洛阳市异地就医定点医院 (点击查看大图) 2.社保卡密码如何修改？ 社保卡初始密码为123456，职工可在定点药店进行修改，居民则需要在县区医保中心进行修改。 3.每家公司都需要职工医保基数申报吗？ 缴费基数申报工作时间紧、任务重，各单位要高度重视，严格按照规定时间上报。逾期不报的，其单位和个人缴费基数将按《社会保险法》有关规定予以确定。各级医保经办机构将对用人单位基数申报情况进行多种方式的稽核审计。 4.职工医疗保险缴费基数网上申报流程？ 长按识别或扫描下方二维码，即可获取《职工医疗保险缴费基数网上申报流程》《承诺书》《企业参保单位职工个人账户代扣代缴大额补充医疗保险费申请表》。 5.异地就医如何备案？ 1、河南省外异地就医的，在国家医保服务平台app办理，或在“国家异地就医备案”微信小程序办理，具体方法见软件提示。 2、河南省内异地就医的，网上目前无法办理异地就医备案，各县区医保局可直接备案，线下可以代办，提供身份证复印件即可。 ⑥