欲给“亲家母”10万元 不料彩礼钱被媒人“私吞”

孩子到了一定年纪没成家，不少家长也有压力。洛阳市汝阳县的李先生为了儿子早日结婚，欲通过媒人景某给“亲家母”10万元彩礼，不料被景某占为己有。近日，办案民警将涉嫌诈骗的景某抓获。

孩子到了一定年纪没成家，不少家长也有压力。洛阳市汝阳县的李先生为了儿子早日结婚，欲通过媒人景某给“亲家母”10万元彩礼，不料被景某占为己有。近日，办案民警将涉嫌诈骗的景某抓获。

“我们的10万元彩礼钱追不回来，你们管不管？”20日上午，一名男子来到汝阳县公安局刘店派出所值班室求助，教导员鲁武杰接待了他。经了解，该男子姓李，本辖区居民。李先生的儿子小李今年28岁，未婚，李先生夫妇为小李的婚姻大事发愁，盼着孩子早日找对象成家。今年2月过完春节，女子景某作为媒人，给小李介绍对象。

“李先生与景某不熟，是通过朋友介绍认识。”鲁武杰说，在景某牵线搭桥下，小李跟女孩方方(化名)见了面，双方加为微信好友，李先生希望能促成这一门婚事。

2月下旬，李先生接到景某的电话得知，方方的母亲很中意小李，而方方可能还有些犹豫，建议他要不先给“亲家母”送点彩礼钱，搞定了“亲家母”，这门亲事就八九不离十了。李先生认为景某说的有道理，未给已外出打工的儿子商量，自己做主通过微信向景某转账9万元，又当面给了1万元现金，让景某将这10万元转交给“亲家母”。

转眼来到4月，李先生询问儿子情况进展后不由得慌了。原来，小李早就不跟方方联系，甚至连微信好友也已删除。那10万元彩礼钱，景某是否转交给了“亲家母”？李先生拿不准，联系景某将钱要回来，对方却以各种理由拖延。随后，小李设法联系到方方核实，方方的父母压根未收过10万元彩礼钱。李先生了解事情原委，怀疑被骗，遂报警求助。

鲁武杰与同事原本想让李先生将景某约出来，景某以人在郑州或洛阳为由不露面。办案民警到景某家里去找，人也不在家。民警经过大量走访调查，于23日上午在县城一出租屋内将景某抓获。据景某交代，她早年因做生意经营不善欠下不少外债，便抓住受害人急切的心理实施诈骗，那10万元大部分用于还账。目前，景某已被采取刑事强制措施，此案正在进一步调查，景某的家属已退还受害人2万元，正在积极筹措资金退还剩下的钱。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 罗兴涛/文 通讯员 袁胜洋/图)