洛阳交警发布提醒：车主、驾驶人抓紧备案

昨日，“洛阳交警”发布重要提醒：原短信交管业务提醒已改为APP线上自动推送提醒。更换了联系方式没及时变更备案的，赶紧来看看！
昨日，“洛阳交警”发布重要提醒：原短信交管业务提醒已改为APP线上自动推送提醒。更换了联系方式没及时变更备案的，赶紧来看看！
昨日，“洛阳交警”发布提醒：原短信交管业务提醒已改为APP线上自动推送提醒。更换了联系方式没及时变更备案的，赶紧来看看！
随着“交管12123”APP的优化完善，原短信交管业务提醒已改为APP线上自动推送提醒。车主、驾驶人在交警部门准确备案手机号后，可通过“交管12123”手机APP中的消息中心(首页右上角信封图标)获取：
①交通违法提示信息
②自己车辆、驾驶证的检验、审验、期满换证等提示信息
......
还能在车辆牌、证等丢失被他人拾得后，方便交警部门联系寻找归还。
办理流程
以变更机动车联系方式为例▼
登录“交管12123”APP，点击更多进入【业务中心】→【变更机动车联系方式】，进入变更联系方式流程。
选择更改联系方式的车辆，点击查询，阅读“业务须知”点击【阅读并同意】，进入下一步。
【变更机动车联系方式】点击相应信息进行修改即可。成功修改信息后，您将收到相应的消息提醒。
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