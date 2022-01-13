洛阳交警发布提醒：车主、驾驶人抓紧备案

昨日，“洛阳交警”发布重要提醒：原短信交管业务提醒已改为APP线上自动推送提醒。更换了联系方式没及时变更备案的，赶紧来看看！

昨日，“洛阳交警”发布重要提醒：原短信交管业务提醒已改为APP线上自动推送提醒。更换了联系方式没及时变更备案的，赶紧来看看！ 昨日，“洛阳交警”发布提醒：原短信交管业务提醒已改为APP线上自动推送提醒。更换了联系方式没及时变更备案的，赶紧来看看！ 随着“交管12123”APP的优化完善，原短信交管业务提醒已改为APP线上自动推送提醒。车主、驾驶人在交警部门准确备案手机号后，可通过“交管12123”手机APP中的消息中心(首页右上角信封图标)获取： ①交通违法提示信息 ②自己车辆、驾驶证的检验、审验、期满换证等提示信息 ...... 还能在车辆牌、证等丢失被他人拾得后，方便交警部门联系寻找归还。 办理流程 以变更机动车联系方式为例▼ 登录“交管12123”APP，点击更多进入【业务中心】→【变更机动车联系方式】，进入变更联系方式流程。 选择更改联系方式的车辆，点击查询，阅读“业务须知”点击【阅读并同意】，进入下一步。 【变更机动车联系方式】点击相应信息进行修改即可。成功修改信息后，您将收到相应的消息提醒。 ⑥