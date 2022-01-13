爱心企业向东方三小捐赠20万元

近日，在庆祝“六一”儿童节暨“呵护幼苗成长，爱心捐资助教”活动中，河南祥福实业有限公司董事长王婷(左)向涧西区东方三小捐赠20万元。
近日，在庆祝“六一”儿童节暨“呵护幼苗成长，爱心捐资助教”活动中，河南祥福实业有限公司董事长王婷(左)向涧西区东方三小捐赠20万元。
近日，在庆祝“六一”儿童节暨“呵护幼苗成长，爱心捐资助教”活动中，河南祥福实业有限公司董事长王婷(左)向涧西区东方三小捐赠20万元。接下来，这笔款项将用于学校建设少先队室、红领巾广播电视台、创客中心、计算机教室等，为该校学生提供更好的教育环境。(洛报融媒·洛阳网记者 王雨 摄)
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