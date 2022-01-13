全市乡村旅游公路现场观摩暨农村公路管理养护体制改革推进会举行

昨日，全市乡村旅游公路现场观摩暨农村公路管理养护体制改革推进会在栾川县举行。市委常委、常务副市长孙延文出席会议并讲话。

昨日，全市乡村旅游公路现场观摩暨农村公路管理养护体制改革推进会在栾川县举行。市委常委、常务副市长孙延文出席会议并讲话。 昨日，全市乡村旅游公路现场观摩暨农村公路管理养护体制改革推进会在栾川县举行。市委常委、常务副市长孙延文出席会议并讲话。 近年来，我市高度重视农村公路建设和交旅融合事业，将乡村旅游公路建设纳入2022年重点任务、民生实事；将农村公路管理养护改革工作纳入市政府督办事项；谋划实施乡村旅游公路、中国伏牛公路、乡村振兴交通先行示范村等建设行动。按照规划，我市将建设1911公里乡村旅游公路，今年目标为400公里，目前已完成204公里。 孙延文强调，农村公路关系人民群众切身利益，是民生工程、民心工程。各级各部门要提高站位，进一步提升思想认识，坚决贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要批示指示精神，科学规划、统筹推进基础设施建设、生态、旅游等方面工作。要进一步细化工作措施，建立健全工作体制机制，高度重视预算工作，补齐基础设施短板，树立市场意识，强化创新思维，加强协作，利用社会力量破解资金难题，建好、管好、养好、运营好农村公路。要强化要素保障，确保谋划项目进入更高级别规划，在政策、资金等方面争取更多支持，要重视项目质量，加强监管督导，全力推进乡村旅游公路建设，推动全市交通运输高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 吴伟）