汝阳县蔡店乡26岁青年何家燊：“小年轻”也能“挑大梁”

夏日炎炎，在汝阳县蔡店乡妙东村集体经济大棚基地见到何家燊的第一面，这个年轻人就给人留下深刻印象。单看面相，很难猜到，他只有26岁，而且已经是基地的带头人了。

晒得真黑，像刚从煤堆里爬出来一样，健硕的身材散发着力量感；笑得也真灿烂，青涩的脸上透着一股拼劲和韧劲……

夏日炎炎，在汝阳县蔡店乡妙东村集体经济大棚基地见到何家燊的第一面，这个年轻人就给人留下深刻印象。单看面相，很难猜到，他只有26岁，而且已经是基地的带头人了。

阳光下，一排排整齐的大棚熠熠生辉。跟着何家燊进棚，一股热浪扑面而来，像蒸桑拿一样。眼前的景象煞是新奇，一株株仙人掌状的植物成行成畦，新长出的火龙果犹如小灯笼挂在藤蔓上。火龙果是基地的特色。除此之外，时下，还有鲜嫩的黄瓜、小西瓜上市。

几番进出大棚，浑身就湿透了。坐在露天搭建的棚子下，再切两个小西瓜，何家燊打开了话匣子。

学生时代，调皮的何家燊成绩平平，中学毕业就走南闯北打工，进过厂，卖过煎饼果子，后来又摆水果摊。此间，他结交了许多广西火龙果种植大户，也萌生了回乡单干的念头。

“吃过生活的苦，才懂得奋斗的意义。”2017年，何家燊做了很大的思想斗争之后，卷铺盖回了乡。一听他要种火龙果，全家的态度就是“一万个不支持”。村里人也觉得，在北方种火龙果简直是“闹着玩”。