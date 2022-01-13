汝阳县两会明确下一步发展重点 全年实施亿元以上项目100个以上

记者从近日召开的汝阳县两会上获悉：今年，该县将全力保运行、稳增长，树牢“项目为王”理念，常态化开展“三个一批”活动，全年实施亿元以上项目100个以上，其中新开工项目不少于70个，年内完成投资200亿元以上。

记者从近日召开的汝阳县两会上获悉：今年，该县将全力保运行、稳增长，树牢“项目为王”理念，常态化开展“三个一批”活动，全年实施亿元以上项目100个以上，其中新开工项目不少于70个，年内完成投资200亿元以上。

在产业发展方面，汝阳县将围绕做强绿色建材产业、优化绿色矿业产业、布局新能源产业、发展特色农业产业、激活文旅康养产业、振兴白酒酿造产业进行发力，持续推动传统产业提质发展、新兴产业重点培育、未来产业前瞻布局，加快形成特色鲜明的现代产业体系。

为高质量推进乡村振兴，汝阳将坚持以“清”促“建”，9月底前完成所有行政村“三清两建”任务，年底前巩固提升。强化乡贤联谊和服务，建立县级信息平台和服务中心，为乡贤返乡创业提供一站式综合服务，全年实现返乡创业乡贤2500人以上，领办经营主体500个以上，带动就业1万人以上。高标准实施农村人居环境整治提升五年行动，年底前农村生活污水处理率达到57%，垃圾分类达标村在60%以上。深化农村集体产权制度改革，推进供销社综合改革，今年年底前220个行政村(社区)实现“三变”改革全覆盖。

在城市提质方面，汝阳将积极对接呼南高铁豫西通道等重大项目，开工建设南环路，加快S240济邓线改造提升、汝阳—洛阳快速通道等项目建设，北环路东延项目11月底竣工通车，兴荣路、文化路东扩项目年底前完工。

同时，该县将抓好老旧小区、棚户区改造及市政微改造，全年完成34个小区42栋楼1000户改造任务，启动人民路老花坛至隆盛路段拓宽前期工作，新建改建公园游园10个、街头绿地10处，推动“城市公园”向“公园城市”转变。