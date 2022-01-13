更好与产业发展统筹起来——五论推动全国文明典范城市创建和城市提质迈上新台阶

产因城聚，城因产兴。依托智慧岛创新社区建设搭建双创平台载体30个以上，年内各城区至少启动建设1个科技产业社区……立足全面推进城市提质，洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作推进会提出开展交通枢纽建设等“五大行动”，其中有关“产业”的部署占据不小分量。这背后，正如市委书记江凌所强调的那样，就是要把城市提质与产业发展统筹起来，实现产业发展、城市经济与城市品质提升的相互促进和融合发展。

产因城聚，城因产兴。

依托智慧岛创新社区建设搭建双创平台载体30个以上，年内各城区至少启动建设1个科技产业社区……立足全面推进城市提质，洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作推进会提出开展交通枢纽建设等“五大行动”，其中有关“产业”的部署占据不小分量。这背后，正如市委书记江凌所强调的那样，就是要把城市提质与产业发展统筹起来，实现产业发展、城市经济与城市品质提升的相互促进和融合发展。

有人说，城市与产业总是相存相依、共生共荣。如果一个地方“有城无产”，就会因空心化失去持续发展的动力；如若“有产无城”，也会因功能单一丧失对优质资源的吸引力。今天，洛阳以“351”工作举措为牵引推进城市提质，从根本上讲是为造福广大群众，但其中还有一个重要考量，就是提升城市特别是产业发展的竞争力。进言之，就是要锚定更高标杆，以城市功能品质的不断提升，补齐自身平台功能总体薄弱的短板，推动洛阳加速从传统城市迈向平台城市，成为创新资源竞相汇聚的大平台、强磁场，进而以城市与产业的能级跃升，让洛阳在百舸争流的区域竞争中脱颖而出，在新的发展赛道上赢得更大主动。

事实上，作为一项系统工程，我们推进城市提质的过程，也是重新优化城市生产、生态、生活空间布局的过程，是升级传统产业、培育新兴产业的过程。从更深层次讲，一方面，产业是城市的基础和支柱，如果忽视了产业发展，我们推进城市提质就没了坚实支撑，就难以为继。另一方面，今天我们要凝心聚力抓产业特别是抢抓风口产业，尤需大量创新资源集聚赋能，然而各地你争我抢之下，从优秀人才到风口项目，都对城市品质愈加挑剔，甚至以品质决定“花落谁家”。这些都意味着，要推动洛阳产业乃至城市发展实现突破跨越，就必须将二者更好地统筹起来，以“互促共进”促“共振共赢”。

应看到，从以重点项目为支撑，谋划开展交通枢纽建设、城市风貌提升、青年安居乐业、城市治理提升、县城建设提质等“五大行动”，到扭住工作重点，全新提出抓好重大基础设施建设、社区服务设施建设、老旧小区改造、棚户区连片改造、市政微改造等“两建设三改造”，这次会议就城市提质作出一揽子部署，一大落脚点就是要让城市交通更便利、生活更宜居、文化氛围更浓、营商环境更优，从而推动城市“硬设施”与“软环境”双提升，更好聚合创新资源，为产业发展注入更多新可能。

拉长视野，回望去年以来，从高铁、机场、高速、快速路等项目推进摁下“快进键”，到一批社区体育公园、特色鲜明的现代化高中加速“上马”，再到建成投用一批融合高科技产业与高品质生活的科技产业社区、“一站式配齐”的青年人才公寓……统筹推进城市提质与产业发展，全市上下付出了大量努力，有效增强了洛阳的承载力、亲和力和感召力。面向未来，我们要进一步统一共识、聚力加力，切实把产业发展与城市建设统筹起来谋划和考虑，切实把这次会议部署的“五大行动”和重点工作落到实处，真正以高质量城市建设打造高品质生活环境，吸引更多风口产业和优秀人才落地，不断提升城市产业竞争力。

城市是“城”与“产”的有机结合，一座理想的城市就是与产业在融合中共生长。把发展产业作为城市提质的重中之重，努力以“产”与“城”的相互成就让洛阳迸发新活力！（洛平）