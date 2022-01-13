洛阳市高考疫情防控应急演练在市二中举行

28日上午，我市2022年高考市区考点疫情防控应急演练在市二中举行，模拟了考务人员和考生体温异常、考生考试期间身体异常等情景，演练了考生、考务人员入考点、进考场、考试中等全过程防疫举措，以及对身体异常人员开展报告、送诊、检测、隔离、处置等应急流程。

28日上午，我市2022年高考市区考点疫情防控应急演练在市二中举行，模拟了考务人员和考生体温异常、考生考试期间身体异常等情景，演练了考生、考务人员入考点、进考场、考试中等全过程防疫举措，以及对身体异常人员开展报告、送诊、检测、隔离、处置等应急流程。市教育局体艺卫站相关负责人说，演练不仅使考点相关职能组更加明确各自的工作职责，更重要的是，使考点进一步筑牢疫情防控防线，确保实现“平安高考、健康高考”的目标。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 郭宁博 摄影报道）