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孝女来自何方
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.05.30 08:13

　　古时有个孝女，她丈夫的族人害了她父亲，她为父报仇，惹上了官司，差点被处死。幸亏有个儒生帮她“辩护”，说她至纯至孝，情有可原，这才保住了她的性命。

　　史载，这个女子乃“缑氏女玉”，夫家在陈留郡(今开封一带)，人们都叫她缑玉。虽然史书没有详说她来自何方，但根据“缑氏女”这个信息推断，她的娘家(祖籍)十有八九在缑氏——今洛阳市偃师区缑氏镇一带。

　　缑氏镇历史悠久，人杰地灵，乃古代中原四大名镇之一。玄奘寺、唐恭陵等名胜古迹都在缑氏一带。相传2500多年前，周灵王的太子晋曾在这里的缑山驾鹤成仙。

　　缑氏一带，亦是缑姓的发祥地。

　　缑姓出自姬姓，起源于西周的封邑——缑邑。被封在此地的贵族子孙，用封邑的名称“缑”作为姓氏，故称缑氏。

　　也有人认为，东周时期某缑姓王后出生在此地，故乡以她为荣，于是此地以人名唤作缑氏。宋《太平广记》则云：“西王母姓缑……河南缑氏乃王母修道之故山也。”“西王母”就是洛阳人俗称的“王母娘娘”，在民间传说中，她是天宫里的女神，玉皇大帝都要敬她三分。姓缑的女神曾在缑氏修道——到底是人以地名还是地以人名，仁者见仁，智者见智。

　　缑姓有分支，其中一支来自鲜卑族。北魏孝文帝迁都洛阳后，推行汉化政策，要求鲜卑人改为汉族姓氏。鲜卑族中的“渴侯氏”遂改为“缑氏”。

　　汉代，缑氏设县，隶属于河南郡(中心在洛阳)。汉武帝曾亲临缑氏县，登山祭祀。隋唐时期，缑氏镇乃洛州属地，归洛阳管辖；北宋废县为镇，归偃师。

　　可见“缑氏女玉”与洛阳的缑氏镇渊源颇深。至于缑玉是从缑氏嫁到外地去的，还是随祖先迁居到外地的，那就不得而知了。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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