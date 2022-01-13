谁说女子不如男（过端午 说孝道）

旧时人们重男轻女，认为养儿才能防老，不生个儿子不罢休。有人嫌闺女没能耐，手无缚鸡之力，关键时刻派不上用场。

旧时人们重男轻女，认为养儿才能防老，不生个儿子不罢休。有人嫌闺女没能耐，手无缚鸡之力，关键时刻派不上用场。

其实这都是偏见。汉代有两个女子，一个叫缇(音同提)萦，一个叫缑玉，聪明勇敢，行事果断，比很多男人都强。她们尽孝的方式也不寻常：一个排除万难救了父亲的命，一个赌上性命手刃仇人为父报仇。这么争气的闺女，谁说不如儿子？

比生一百个儿子都顶用

洛阳契约文书博物馆收藏有一张“养子安家入门典礼致词”，写于1946年，记录了20世纪40年代河洛民间的一场收养仪式。

这张收养文书中提到，河洛地区有对夫妻老来无子，经人介绍收养了一个孤儿。为啥非得要个儿子呢？因为汉代淳于意有云：“生子不生男，缓急无可使者。”

这是借古人的话证明收养行为的合理性。缇萦要是泉下有知，肯定要跳出来反对：淳于意是她爹，她爹是说过闺女不中用，但那是故事的上半场，在缇萦救父之后，众人都道一百个儿子也顶不上缇萦这个闺女。

《史记》记载，淳于意当过官，后来弃官行医，救死扶伤。因为“医患矛盾”，再加上他得罪了权贵，有人告他贪污受贿、草菅人命。官府把他抓了起来，要押送到京城处以肉刑。

汉代的肉刑很恐怖，轻则在脸上刺字，重则割掉鼻子、砍掉脚，搞不好是会死人的。受刑者不但肉体受损，而且精神痛苦，一生无法摆脱阴影。

淳于意有五个女儿，没有儿子。他被押解上路时，闺女们急得大哭。淳于意很绝望，叹道：“生子不生男，缓急无可使者。”紧要关头，家里连个能救急的人都没有。闺女们就知道哭，哭有啥用？

缇萦当时才十四五岁。她听了父亲的话，又悲痛又憋屈，一路风尘仆仆追随囚车入京，想方设法营救父亲。

这是她第一次进京，人生地不熟，既没钱找关系，也没熟人帮忙斡旋，然而，她有一腔孤勇，有一颗红彤彤的孝心。

她冒死给汉文帝上书，为父求情：“我父亲清廉公正，有口皆碑。有人告他犯了法，按照律法，他得受肉刑，然而人死不能复生，受刑的身体不会复原，就算想悔过也没机会了。”她说她愿意舍身为奴替父赎罪，希望朝廷能给她父亲一个机会，让他改过自新。

汉文帝被缇萦的孝心感动，认为她言之有理，不仅赦免了淳于意，还下诏废除了肉刑。缇萦这个好闺女不仅救了父亲，还救了无数可能因肉刑毁了一生的人。

洛阳史学家班固觉得她很了不起，写诗赞叹“百男何愦愦，不如一缇萦”，生个缇萦这样的孝顺闺女，比生一百个儿子都顶用！

尽孝比啥都重要

东汉的缑玉，比缇萦行事还“猛”。

东汉京城在洛阳。那时，河洛一带有个陈留郡(郡治在今开封市陈留镇一带)，离洛阳挺近。

《后汉书》记载，汉顺帝执政年间，陈留郡某县的“缑氏女玉”——也就是缑玉，为了给父亲报仇，杀了夫家的族人。官府以故意杀人罪抓捕了她，准备按律处死她。

同郡有个名叫申屠蟠的年轻儒生，挺身而出，仗义执言，替缑玉求情，大意如下：像缑玉这样有气节的忠孝女子，足以感化不肖子孙、激励窝囊子女。即便是在昏暗的朝代，也该被树为标杆；如今政治清明(一说“清明”指不宜行刑的春季)，怎能判处她死刑呢？县令认为申屠蟠说得在理，免除了缑玉的死刑。此事传为美谈，乡亲们拍手称快。

杀人偿命，自古有之。按汉代律法，缑玉故意杀人，当处死刑，但她所处的时代“独尊儒术”——汉代人将儒家思想奉为金科玉律，而儒家推崇孝道，百善孝为先。儒家经典《春秋》有云“子不复仇，非子也”。缑玉找不到别的法子为父申冤，为了尽孝犯法杀人，符合儒家的三纲五常，在当时的人们看来是情有可原的。

倘若缑玉生活在法治时代，完全可以运用法律武器为父报仇，也就犯不着铤而走险了。

孝顺父母有很多种方式，可以花钱给父母买昂贵衣物、保健品，也可以软语温言哄父母开心。缇萦和缑玉的孝顺，则是竭尽全力护父母周全，让他们生前身后体面而有尊严。只要有一颗维护父母的心，儿子可以做到，女儿也可以做到。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）