80岁的数码达人宋茂信 老人们的手机顾问

“您好！我们是华为手机适老化团队，邀请您评测一款华为智能手机，随后我们会将产品寄出。”日前，市军休五所军休干部宋茂信，接到华为公司电话，欣然接受评测邀请。

编者按

今年5月世界电信日的主题是“面向老年人和实现健康老龄化的数字技术”，体现了数字技术对促进老年群体健康生活的重要作用。现实生活中，一部分老年人积极融入数字生活，享受数字红利，也有不少老年人暂时无法从容适应快速迭代的数字生活。那么，老年人在坚持一些好的传统习惯的同时，如何跨越“数字鸿沟”，避开“数字陷阱”，享受“数字晚年”呢？今起推出“银发族如何应对数字生活”系列报道，敬请关注。

“您好！我们是华为手机适老化团队，邀请您评测一款华为智能手机，随后我们会将产品寄出。”

日前，市军休五所军休干部宋茂信，接到华为公司电话，欣然接受评测邀请。今年1月至5月，他已评测了几十部智能手机和智能手表、手环。

“耄耋之年的老人，能涉足让年轻人也望而却步的手机评测？”带着好奇，记者采访了宋茂信老人。

宋茂信在测试手机功能

80岁的数码达人，老人们的手机顾问

见到宋茂信时，他正在家中帮同小区一位老人“克隆手机”。

老人说：“宋老爷子是数码达人，更是老年人的手机顾问，这不，刚换了一部5G手机，不会复制原手机的资料，就来这儿‘请求支援’了。”

宋茂信一边操作手机一边说：“旧机换新机，用‘手机克隆’，最多10分钟，就能将旧手机的资料完全复制到新机里。”

宋茂信今年80岁，退休前在部队做研究工作。对他来说，聊微信、刷抖音、发朋友圈、移动支付等只是玩手机的“初级阶段”，他喜欢更有挑战性的评测数码产品和操作系统。

宋茂信每拿到一部新手机都会做评测，并把评测过程、数据等分享到网上。由于他的评测科学、中肯，受到了众多网友的欢迎。后来，宋茂信经常会收到手机厂家的测试邀请。

除了评测手机，宋茂信对手机操作系统也有自己的独到见解，他曾以“洛阳牡丹甲天下”为名，在网上发了一篇文章——《写在华为HarmonyOS发布前，关于华为EMUI发展史你知道多少？》，阅读量超过20万。

“为了写这篇文章，我用了一个多月搜集整理资料，只是想表达老年人对手机操作系统适老化的期待。”宋茂信说，“我玩数码评测，不只是为了充实生活，更重要的是为老人们提供参照：没有不可逾越的‘数字鸿沟’，老年人完全可以玩转智能手机。”