今日洛阳多云转晴天 气温20℃到34℃

洛阳今日多云转晴天，偏北风4级转偏南风2级，气温20℃到34℃。

刚刚过去的双休日，洛阳开启“晴热模式”，少了云层遮挡，强烈的阳光直射大地，升温十分迅猛。

新的一周，洛阳“晴热模式”继续，从6月1日开始，最高气温将连续5天超过35℃。今明两天，由于冷空气“串场”，高温将按下“暂停键”，不过它的实力太弱，影响时间短，对扭转持续高温天气的作用十分有限。

对于即将出现的持续晴热高温天气，市气象局发布了特别提示。

今年“三夏”期间，洛阳市气温偏高，降水整体偏少，旱情可能持续并加重。预计未来10天，洛阳多晴热高温天气，全市除栾川外，大部分县市气温可达35℃以上，其中，5月31日到6月4日气温可达37℃～39℃，局部将达40℃。市气象局提醒，当前全市小麦已开始收获，应抓住晴好天气有利时机抢收晾晒，力争颗粒归仓。据多源卫星遥感监测，目前洛阳除洛宁、栾川墒情适宜外，大部分地区有不同程度的干旱，其中汝阳、伊川、偃师为重旱，后期各地旱情有可能进一步发展。应适时开展“夏播”造墒工作，努力减小旱情对播种的影响。

来看看最新一周天气预报。据气象资料分析，未来一周我市多晴好天气，气温较高；周初和周末受冷空气影响，风力较大。

5月30日(周一)：多云转晴天，偏北风4级转偏南风2级，气温20℃到34℃。

5月31日(周二)：晴天转多云，西南部山区有阵雨或雷阵雨，气温19℃到34℃。

6月1日(周三)：晴天到多云，气温20℃到35℃。

6月2日(周四)：晴天间多云，气温20℃到36℃。

6月3日(周五)：晴天转多云，气温23℃到38℃。

6月4日(周六)：多云转晴天，气温26℃到38℃。

6月5日(周日)：晴天，偏北风5级左右，气温24℃到36℃。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)