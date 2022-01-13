洛阳全民健身活动月线上比赛进入评审阶段

记者29日获悉，洛阳市第四届全民健身运动会暨2022年洛阳市全民健身活动月线上比赛自30日起进入评审环节，广大健身爱好者可下载云动洛阳APP，在线观摩学习参赛视频，提高自身健身水平。

录制健身气功“五禽戏”参赛现场

记者29日获悉，洛阳市第四届全民健身运动会暨2022年洛阳市全民健身活动月线上比赛自30日起进入评审环节，广大健身爱好者可下载云动洛阳APP，在线观摩学习参赛视频，提高自身健身水平。

录制健身气功“八段锦”参赛现场

据介绍，洛阳市全民健身活动月线上比赛自5月10日启动，共设12个参赛项目，其中线上展示项目共有8项，分别是健身气功、武术、跆拳道、空竹、啦啦操、广场健身操舞、体育模特、广播体操。截至目前，赛事主办方共收到参赛作品1300余件。即日起，广大群众可通过“云动洛阳”APP进行线上观摩。

据悉，评审工作将持续至6月上旬。结果揭晓后，各项目获奖选手可通过云动洛阳微信公众号下载电子版获奖证书。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 李萌亮)