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追忆豫剧大师马金凤：一句“我爱洛阳”，她写了七遍
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.29 19:38

　　29日上午7点15分，国宝级豫剧大师马金凤在青岛病逝。记者第一时间联系上马老的儿子马建新，得知马老因心力衰竭离世，走时很安详。“感谢观众朋友们的陪伴和支持！怀念同行们一起工作的快乐！感谢仍坚守在戏曲舞台上的艺术家们，希望全社会关心我们的戏曲。”马建新说。

　　从2011年开始，记者采访马老多次，回忆点点滴滴，这位老艺术家的音容笑貌仿佛还在眼前，很多细节又重新清晰起来。

　　“舞台就是我的生命，在舞台上与观众见面就是我最大的幸福。”

　　记者与马金凤的第一次见面是在2011年4月。当年4月10日晚上，她以89岁高龄，出现在第29届中国洛阳牡丹文化节开幕式晚会现场，还演唱了《穆桂英挂帅》选段。在开幕式前夕，我们专程来到位于郑州的马老的女儿家中，将马老接到洛阳。

马金凤饰穆桂英

　　在郑州市中原区的一个居民小区，这里是马老的女儿马汎浦的家。“你们都吃了没有？”我们见到马老时，她正在吃饭。

　　不一会儿，马老吃完了早饭，并起身把碗筷收拾干净。当时马老已89岁，可我们看到的她气色不错，一点儿也不像耄耋老人。

　　马老穿着红色毛衫和普通布鞋，看起来和邻家老太没有区别。不过，她举手投足间的大家风范，却让人肃然起敬。

　　在马汎浦的帮助下，老人穿上了一件大红色外套，整个人显得更精神了。马汎浦说，不久前，老人在医院住了一个月，现在即便在家调养，也每天和医生保持着联系。本来马老每天早上都喝面汤，但为了加强营养，医生建议她喝牛奶。于是，她听从医生的意见，每天喝一次牛奶，但其余两餐仍喝面汤。

　　一切收拾妥当，我们正准备带着马老一起回洛阳时，马老突然对我们说：“走了连口水都没喝。”这句充满歉意的话，让我们在惊讶的同时，心里也充满了暖意。

　　和蔼慈祥，对晚辈充满关爱，好像一个普通的邻家老人一样——这就是这位豫剧界泰斗留给我们的第一印象。

　　在回洛阳的途中，马老说，这几年她一直住在青岛的儿子家或郑州的女儿家，但她在洛阳还有一套房子，洛阳是自己的家，能回去还是得回去转转。

　　“现在我妈出去都得带着速效救心丸。”马汎浦说，母亲刚在医院住了一个月，出院后谢绝了一切演出邀请，并积极调养身体，老人家不想让自己因为身体原因而来不了洛阳。

　　不少人都知道，马老人生经历曲折，她出生于山东曹县，4岁从艺，师承生父，7岁初红，后随父亲逃难来到河南，数次被转卖，从唱河北梆子到改学豫剧，直到成为马派鼻祖，被称为“祖国戏曲界活化石”，这位老人已经在舞台上站了90多年。

　　到底是什么支撑着她走到现在？一位已经步入鲐背之年的老人，为什么还能活跃在舞台上？

　　也许，马老的这句话能说明一切：“舞台就是我的生命，在舞台上与观众见面就是我最大的幸福。”马老说，出名也好，敬仰也好，一切幸福都是观众给的。

　　“旧社会父亲唱戏恁好，还是被饿死在兰考县。”马老说，家里三代要饭，从山东逃荒来到河南，是党给了她现在的一切。她在新社会获得了自由，获得了尊重，现在儿女孝顺、子孙满堂，唱好戏，是她目前唯一能为社会做的事。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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