2022年度洛阳市“新时代好少年”名单公布

29日下午，记者从洛阳市文明办了解到，2022年度洛阳市“新时代好少年”名单已出炉。

29日下午，记者从洛阳市文明办了解到，2022年度洛阳市“新时代好少年”名单已出炉。此次获评2022年度洛阳市“新时代好少年”荣誉称号的学生共计20人，他们中有勤学善思、 “学海”里畅游的佼佼者，有热爱公益活动、社区里的“活雷锋”，有多才多艺、热爱生活的小艺术家，也有与人为善的“温暖大使”。

市文明办相关负责人介绍，近年来，我市有越来越多的青少年主动参加新时代文明实践活动，在内容丰富、形式多样的活动中，绽放青春光彩、彰显文明力量，他们从不同侧面展现了新时代好少年奋发向上的精神风貌，这些青少年榜样，也凝聚成洛阳更多学生奋进向上的正能量。