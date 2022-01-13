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洛阳市政府班子召开郑州“7·20”特大暴雨灾害追责问责案件以案促改专题民主生活会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.29 19:12

深入细致查险除患保安全
人民至上标本兼治促发展
徐衣显主持并讲话

　　根据省委、市委统一部署，29日，市政府班子召开郑州“7·20”特大暴雨灾害追责问责案件以案促改专题民主生活会，深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要论述和指示批示精神，以郑州“7·20”特大暴雨灾害追责问责案件为镜鉴，紧密结合政府工作，开展批评和自我批评，深刻汲取教训、检视不足，着力提高防范化解重大安全风险和应急处突能力，统筹发展和安全，更好地推动经济社会高质量发展。

　　会上，市长徐衣显代表市政府班子作对照检查，带头作个人对照检查发言，虚心接受批评意见。市政府班子其他成员逐一对照检查，认真开展批评和自我批评，体现了政治要求、突出了举一反三，彰显了整改决心，达到了预期效果。

　　徐衣显在总结讲话时强调，一要强化政治意识，认真践行“两个维护”。班子成员要带头坚定自觉服从市委全面领导，进一步完善统一指挥、上下联动、反应灵敏、齐抓共管的扁平化防汛指挥体系。坚持人民至上、生命至上，以“时时放心不下”的责任感和“宁听骂声，不听哭声”的决心恒心，强化以防为主、防大于抢，把各项工作做在事故发生前。二要以人民为中心，切实统筹发展安全。按照“疫情要管住、经济要稳住、发展要安全”要求，以系统观念补短板，以风险意识守底线，高效统筹疫情防控、防灾减灾救灾和经济社会发展，积极创建国家安全发展示范城市，加快建设“韧性城市”，提升社会公众安全意识和防灾避灾能力，不断加强平安洛阳建设。三要锤炼能力作风，全面高效履职尽责。按照“13710”工作制度，立足岗位职责，主动带头担责，履行“一岗双责”，从严督导落实，形成传导有力、环环相扣的“责任链条”。强化数智赋能、专业支撑，推动防汛预警从“传统判断”到“科学研判”、防汛指挥从“粗放管控”到“精准调度”、防汛处置从“开环管理”到“闭环治理”。四要坚持问题导向，深入细致查险除患。聚焦省委督查组反馈的5大类85个问题，全面排查、彻查彻改，确保6月底前“两清一护”治理、灾后重建等重点任务全部完成。强化“隐患即事故”理念，将隐患排查整治纳入“十四五”专项规划、年度工作计划，做到整改措施、责任、资金、时限、预案“五落实”，切实提高防灾减灾水平。五要突出标本兼治，建立长效工作机制。坚持从“根”上治，在“制”上立，强化“五预联动”，完善会商研判、联动处置、应急演练、军地协同等工作机制，提高防汛减灾工作科学性、前瞻性、精准性、时效性，全力提升本质安全水平，实现以安全保发展、以发展促安全，确保安全度汛、确保高质量发展。

　　市纪委监委相关负责同志列席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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