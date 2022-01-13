洛阳有群“电力爸爸” 他们在儿童节前做了这样一件事【视频】

“孩子们，你们知道电是怎么来的吗？”“大熊猫！东北虎！”28日，在洛阳市栾川县，一群身着红马甲的志愿者们牵着来自该县秋扒乡12名留守孩子的手，走进河南省电力科普基地、竹海野生动物园等，为他们提前过了一个难忘的儿童节。这背后是一群“电力爸爸”和孩子们延续了9年的爱心之约。

“孩子们，你们知道电是怎么来的吗？”“大熊猫！东北虎！”28日，在洛阳市栾川县，一群身着红马甲的志愿者们牵着来自该县秋扒乡12名留守孩子的手，走进河南省电力科普基地、竹海野生动物园等，为他们提前过了一个难忘的儿童节。这背后是一群“电力爸爸”和孩子们延续了9年的爱心之约。

最早的一位“电力爸爸”叫段建伟，他和孩子们的缘分起源于一次意外的相遇。

2014年，段建伟是国网栾川县供电公司的检修主管，他在一次常规入户检测中，看到秋扒乡中心学院附近一栋民房里有数十名孩子，了解后才知道，这些孩子们大部分都是留守儿童，因为家离学校较远，所以平时都在这里吃住。

最初是担心孩子们的用电安全，他把线路都检查一遍，又给这里添置灭火器，教孩子们安全知识等。随着深入了解，他得知有些孩子父母离异，有的家里只有一个患病的父亲，有的几年都没回过自己的家，于是他尽己所能帮助着孩子们。这个经常来的戴着安全帽的叔叔，就成了当时几十个孩子的“电力爸爸”。

再后来，这里成了“留守儿童之家”，而段建伟所在的国网栾川县供电公司听说了他和孩子们的故事后，很支持这一爱心活动，并作为单位的志愿者活动，号召更多志愿者加入进来，“电力爸爸”也不仅仅局限于他，而是成了一个群体。

“我当一天抄表员”“爱心书屋回头看”“奇妙的电力之旅”“一起做蛋糕”……“电力爸爸”们不仅带着爱心物资，还陪着这些边远山区的孩子们做活动，一起读书、写字、辅导功课等。他们在这里建起了读书角，订阅报纸，为孩子们打开一扇知识的窗口。

连续8年的六一儿童节，“电力爸爸”们都和孩子们一起度过。今年，他们又把孩子们带出来，来到他们工作的地方，让孩子们了解到电的产生，还有包括轻微触电、跨步电压等安全用电知识，丰富多彩的交互式体验让孩子们既新奇又兴奋。竹海野生动物园得知这一活动，免费邀请孩子们参观，在这里“电力爸爸”们牵着孩子的手，大家一起看大熊猫、东北虎，喂羊驼、小兔子等等。

该公司党委党建部主任常海伊说，公司一共有300多名员工，其中100多名是注册的志愿者，这些志愿者大部分都参与过“电力爸爸”的志愿服务活动。从一个人到一群人，8年多来，单位的个人和团队供帮助孩子们46次，累计参与300余人次，多年的爱心接力，也让“电力爸爸”成为洛阳市优秀志愿者项目，“电力雷锋志愿服务”还曾获得洛阳市优秀志愿服务品牌。

“‘电力爸爸’已经成为我们的志愿服务活动品牌。”该公司纪委书记陈雷说，作为新时代文明实践活动的一项重要内容，“电力爸爸”们不仅关心关爱这些留守孩子们，每年的开学第一课，他们都会走进校园，给孩子们送去安全用电知识等。今后还会有更多的“电力爸爸”们，用爱浇灌出一朵朵文明之花。（洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾 通讯员 张果峰 李帅 汤新娜 文/图/视频）