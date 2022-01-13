喜迎二十大 阅读颂辉煌！洛阳今年年底前打造20个社区精品书屋

29日，记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，即日起，洛阳启动“喜迎二十大 阅读颂辉煌”系列活动，依托全市公共图书馆、“河洛书苑”城市书房、农家书屋等开展线上线下读书交流、讲座研学、阅读推广等丰富多彩的阅读活动，推动书香洛阳建设。

29日，记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，即日起，洛阳启动“喜迎二十大 阅读颂辉煌”系列活动，依托全市公共图书馆、“河洛书苑”城市书房、农家书屋等开展线上线下读书交流、讲座研学、阅读推广等丰富多彩的阅读活动，推动书香洛阳建设。

根据活动安排，洛阳将围绕“永远跟党走、奋斗新征程”主题，开展“全城共读一本书”线上线下系列活动、“花开盛世 喜迎二十大”书法绘画摄影作品展、第二届“书香洛阳”经典诵读大赛、“百年薪火传”红色主题电影放映、“感党恩 跟党走”图片文献巡展、第七届“喜迎二十大·书香伴成长”少儿阅读年等活动，重温中国共产党的光辉历程，感悟革命先辈的家国情怀。

开展阅读活动进社区、进学校等活动，今年年底前，在全市打造20个社区精品书屋，社区精品书屋室内阅览面积不少于40平方米，藏书不少于3000册，年度新增图书不少于100册，每周开放时间不少于42小时，为社区群众提供更好的阅读空间及阅读体验；由市少年儿童图书馆牵头，联合出版社、社会阅读组织等机构精挑细选优质书籍，带领专业阅读推广老师，深入偏远山区学校、幼儿园开展丰富多彩的阅读活动；在全市范围内开展“阅读推广人”培育行动，建成一批3至5人规模的“阅读推广人”队伍，定期到基层开展阅读推广活动。

洛阳还将开展“品读古籍 阅行天下”古籍保护传承晒书活动、“品读洛阳、读懂历史”研学活动、“感触二十四节气”少儿非遗之旅系列活动、“阅读大运河”线上线下活动、诗词里的河南”诵读活动等，大力宣传黄河文化和河洛文化，叫响“行走洛阳读懂历史”文化品牌。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图 通讯员 刘延)