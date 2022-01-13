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爱心关怀！洛阳一社区6名困难儿童各获3000元爱心助学金
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.29 16:46

　　一片爱心，成就一个梦想；一份关怀，温暖一颗童心。29日上午，“爱心汇聚力量·真情共筑希望”关爱困难儿童公益活动在洛阳市涧西区南口社区新时代文明实践站举行，该活动由洛阳市军队离退休干部第三休养所与该社区党委共同开展。

　　活动中，市军休三所为6名困难儿童分别送上3000元助学金，共计1.8万元。据悉，这6名困难儿童来自南口社区4个困难家庭，此次的爱心助学金由军休干部潘双林捐助。此外，军休三所的志愿者们还为孩子们精心准备了粽子等小礼物，“点亮”了孩子们的微心愿。

　　南口社区相关负责人介绍，下一步，市军休三所和南口社区党委将继续履行共建协议内容，以党建为引领，以“五星”支部创建为抓手，持续推进27项重点任务，深入开展关爱儿童活动，全力帮助他们解决实际困难，让孩子们健康、快乐成长，切实推动“五星”支部创建走深走实。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 通讯员 俞靖华 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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