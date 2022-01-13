3000份粽子礼盒免费送！洛阳职工看过来

29日，记者从洛阳市总工会获悉，为传承中华民族优秀传统文化，丰富全市工会会员精神文化生活和智慧工会平台内容，洛阳市总工会依托“洛工惠”APP平台，开展“答题迎端午·工会‘粽’有情”普惠服务活动，为全市职工免费送上3000份粽子礼盒。

29日，记者从洛阳市总工会获悉，为传承中华民族优秀传统文化，丰富全市工会会员精神文化生活和智慧工会平台内容，洛阳市总工会依托“洛工惠”APP平台，开展“答题迎端午·工会‘粽’有情”普惠服务活动，为全市职工免费送上3000份粽子礼盒。 29日，记者从洛阳市总工会获悉，为传承中华民族优秀传统文化，丰富全市工会会员精神文化生活和智慧工会平台内容，洛阳市总工会依托“洛工惠”APP平台，开展“答题迎端午·工会‘粽’有情”普惠服务活动，为全市职工免费送上3000份粽子礼盒。 ●活动时间： 2022年5月29日-6月2日，每天07:00-09:00，12:00-14:00，19:00-21:00。 ●参与对象： 在“洛工惠”APP建档立卡的在职职工会员。 ●活动方式及规则： 登录“洛工惠”APP，通过首页轮播图或从工惠商城进入活动专区参与活动。答题页面每次随机生成5题，答题时间3分钟，如超时将导致答题失败，答对3题及以上即可参与抽奖，奖品为粽子礼盒一提(10枚×100g)。如未抽中可继续参与答题抽中为止。 ●奖品发放： 1.本次活动奖品共计3000份，每天限量发放奖励600份先答先得； 2.活动期间，每名会员仅有一次获奖机会，不可重复领奖； 3.本次活动奖品将在获奖次日安排邮寄，邮寄范围限洛阳地区(请务必填写好收货地址，并将收货地址设为默认收货地址)（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 任旭东）