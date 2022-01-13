洛阳市委宣传部领导班子召开郑州“7·20”特大暴雨灾害追责问责案件以案促改专题民主生活会

按照省委、市委部署，29日，市委常委、宣传部部长王飞主持召开市委宣传部领导班子郑州“7·20”特大暴雨灾害追责问责案件以案促改专题民主生活会，深刻汲取教训、检视剖析、深挖根源，开展批评和自我批评。 全面提升防范化解重大风险能力

为高质量发展提供坚强思想保障 按照省委、市委部署，29日，市委常委、宣传部部长王飞主持召开市委宣传部领导班子郑州“7·20”特大暴雨灾害追责问责案件以案促改专题民主生活会，深刻汲取教训、检视剖析、深挖根源，开展批评和自我批评。 会议传达学习了习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要论述和《河南郑州“7·20”特大暴雨灾害调查报告》，通报了本次民主生活会征求意见情况。市委宣传部领导班子成员重点围绕“六查”逐一作对照检查，深入开展批评和自我批评，收到了预期效果。 王飞在总结讲话时指出，要持续提升政治站位，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢人民至上、生命至上理念，全面提升宣传思想文化战线防范化解重大风险的意识和能力，为全市高质量发展提供坚强思想保障。要把深化以案促改、抓好问题整改作为当前重要政治任务，以上率下、真抓实改，构建横向到边、纵向到底的责任体系，深入排查梳理宣传思想文化领域各类风险隐患，做到即知即改、立行立改、持续整改，坚决守住政治安全底线，筑牢文化安全防线。要把以案促改和“能力作风建设年”活动有机结合起来，建立风险排查、研判、应急处置机制，善用互联网传播手段和规律，完善防灾减灾救灾宣传体系，将以案促改工作的高质量成果转化为实现“两个确保”的实际成效，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)