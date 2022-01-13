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徐衣显与中国能建总经济师周小能举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.29 09:36

　　28日上午，市长徐衣显与来洛考察对接的中国能源建设集团有限公司总经济师周小能一行举行工作会谈，双方就加强更深层次、更广领域务实合作进行深入交流，达成广泛共识。

　　徐衣显对周小能一行表示欢迎，向中国能源建设集团有限公司长期以来对洛阳发展的关心支持表示感谢。他说，洛阳是国家区域性中心城市、全国重要的综合交通枢纽城市、中原城市群副中心城市，历史文化厚重，交通区位优越，产业基础雄厚，极具发展潜力。当前，全市上下正聚焦“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”的更高定位，坚持以创新引领发展，积极推进产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，经济社会发展保持稳定向好态势，为广大企业来洛投资兴业提供了更加广阔的空间。中国能建是为中国乃至全球能源电力、基础设施等行业提供整体解决方案、全产业链服务的综合性特大型集团公司，在规划、设计、投资、建设和运营一体化项目上具有显著优势。希望中国能建与洛阳一道抢抓国家政策机遇，充分发挥全产业链优势，深度参与洛阳经济社会发展，全力推进既有项目建设，围绕能源一体化、城市综合开发运营等更多领域深化务实合作，搭建全方位、高层次、紧密型合作平台，建立常态化、项目化、清单化对接机制，加强优势互补，促进强强联合，实现共赢发展。

　　周小能对洛阳经济社会发展取得的成就给予高度评价，对洛阳营商环境充分肯定，对双方合作前景充满信心。他表示，中国能建业务范围覆盖全电力、全城市、全交通、全水、全生态保护等诸多领域，将发挥自身优势，围绕洛阳高质量发展所需，在“双碳”目标实现、新能源体系打造、基础设施建设等方面加大投资力度，谋划布局优质项目，推动双方互利共赢，为洛阳高质量发展注入强劲动力。

　　孙延文参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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