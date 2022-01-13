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洛阳发布最新政策 事关交通运输和“三夏”生产疫情防控！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.28 20:28

　　28日，洛报融媒记者从洛阳市疫情防控指挥部获悉，为保障交通运输及“三夏”生产顺利开展，打通堵点卡点，市疫情防控指挥部发布《关于进一步加强当前疫情防控工作的通知》，出台相关保障举措。

　　《通知》要求，在做好疫情防控的基础上，全力保障交通运输通道畅通，切实做好货运物流保通保畅工作，对于货车司机管理——

　　●对近14日内有上海市和中高风险地区旅居史的来(返)洛货车司乘人员以及“红码”的货车司乘人员，由属地疫情防控机构“点对点”闭环引导至目的地，实行车货消杀，进行“非接触”装卸。

　　●对不在洛停留的货车司乘人员，装卸货后由收(发)货企业闭环引导离洛。

　　●对短期不离洛的货车司乘人员，由收(发)货企业所在地疫情防控部门落实集中隔离、核酸检测、健康监测等相应管控措施，在此期间如需离洛，可由收(发)货企业闭环引导离洛。

　　●对拟在洛长期停留的货车司乘人员，由收(发)货企业所在地疫情防控部门根据风险程度，落实相应集中隔离、核酸检测、健康监测等管控措施。

　　对于服务保障“三夏”生产，洛阳市疫情防控指挥部要求各县区成立由农业农村、卫生健康、交通运输等部门组成的“三夏”生产疫情防控工作专班，完善“三夏”期间疫情防控方案和应急处置预案，明确责任分工，科学精准从严从实开展防控工作。

　　●各防疫检查点要设立服务站点，及时为跨区作业人员提供信息指引、作业对接、属地登记备案、防疫等服务。

　　●开设农机转运绿色通道，对转运农机的车辆和自走式农机优先查验、优先放行，对“两码两证”(场所码、行程码、省外48小时或省内24小时内核酸检测阴性证明、跨区作业证)正常的农机作业人员，允许农机通行和下田作业。

　　●对核酸检测阴性证明超期的，采取“即采即走即追”，在核酸检测采样点采样后，立即放行。

　　●各县区要在交通要道、县域交叉口等设立核酸采样点，在乡村设立流动核酸采样点，为跨区作业人员提供免费、及时的核酸检测服务，确保作业人员每2天进行1次核酸检测。

　　《通知》还要求，作业人员进入村(社区)、酒店等场所时要主动扫场所码；加强个人防护，不扎堆、不聚集、保持安全社交距离；加强个人健康监测，出现发热、咳嗽、呕吐、腹泻等异常症状，及时向当地疫情防控部门报告，闭环转运至发热门诊规范就诊。各县区要成立应急抢收服务队、志愿服务队，为无法返乡农民、困难户和困难家庭，提供农村作业服务，努力实现颗粒归仓。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）　
[ 责任编辑：潘亮 ]
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