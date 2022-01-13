高温持续 局地40℃！洛阳市气象局发布特别提示

28日下午，洛阳市气象局发布特别提示，提醒公众注意晴热高温天气。

28日下午，洛阳市气象局发布特别提示，提醒公众注意晴热高温天气。

今年“三夏”期间，洛阳市气温偏高，降水整体偏少，旱情可能持续并加重。

预计未来10天，洛阳多晴热高温天气，全市除栾川外，大部县市最高气温可达35℃以上，其中5月29日、5月31日到6月4日最高气温可达37℃～39℃，局部将达40℃；29日傍晚到夜里，受冷空气影响，洛阳有局地阵雨、雷阵雨，并伴有雷暴大风等强对流天气，29日傍晚到30日白天转偏北风5级左右，阵风7级。

洛阳市气象局提醒，当前全市小麦已开始收获，应抓住晴好天气有利时机抢收晾晒，力争颗粒归仓。据多源卫星遥感监测，目前洛阳除洛宁、栾川墒情适宜外，大部分地区有不同程度的干旱，其中汝阳、伊川、偃师为重旱，后期各地旱情有可能进一步发展。应适时开展“夏播”造墒工作，努力减小旱情对播种的影响。

根据最新气象资料分析，未来一周洛阳多晴好天气，气温较高；29日白天受冷空气影响，有西北风4级～5级。预计：

今天(28日)夜里到明天(29日)白天：晴天到多云，偏南风3级左右转西北风4级到5级，最低气温18℃～20℃，最高气温36℃～38℃。

明天(29日)夜里到后天(30日)白天：晴天间多云，偏北风3级到4级，最低气温18℃～20℃，最高气温32℃～34℃。

5月31日(周二)：晴天转多云，气温18℃～36℃。

6月1日(周三)：晴天间多云，气温22℃～35℃。

6月2日(周四)：晴天间多云，气温21℃～36℃。

6月3日(周五)：晴天到多云，气温22℃～36℃。

6月4日(周六)：多云，气温23℃～34℃。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)