洛阳瀍河区发现一通明代“御祭碑”【视频】

27日上午，文物工作者在瀍河区马坡村沐霖路旁发现一通明代石碑，上面记载了明正统二年，皇帝委派大臣前来祭奠兵部右侍郎李郁之母董氏的史料。

27日上午，文物工作者在瀍河区马坡村沐霖路旁发现一通明代石碑，上面记载了明正统二年，皇帝委派大臣前来祭奠兵部右侍郎李郁之母董氏的史料。目前，这通石碑已被运往洛阳民俗博物馆进行保护。

当日中午，记者在洛阳民俗博物馆看到，此碑为青石质，碑体合上后总高约2.3米、宽约0.9米，在被发现时已从中间处断裂为两半。

此碑仅单面刻字，字迹保存清晰完整，碑首刻有“御祭之碑”四个篆体字，碑身刻有《御祭祝文》，文章主要内容是：正统二年农历十月，皇帝委派官员祭奠兵部右侍郎李郁之母董氏，因其子为朝廷之栋梁，加封其为诰命夫人，以告慰其在天之灵。文末还刻有“正统二年拾二月吉日行在兵部右侍郎男李郁立石”的字样。

史料记载，正统为明英宗朱祁镇正式即位后使用的年号。这一时期确有一名叫做李郁的兵部右侍郎。他生于洛阳，曾任工科给事中、礼科给事中、长沙知府等职务。明宣宗宣德八年，李郁升任兵部右侍郎，后奉命镇守山东。正统二年，李郁回家丁忧，守丧期满后调任南京兵部右侍郎。正统十二年，李郁去世。