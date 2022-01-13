做实做细七个“抓好” 打好防范化解风险主动仗

按照省委、市委部署，27日，市委组织部领导班子召开郑州“7·20”特大暴雨灾害追责问责案件以案促改专题民主生活会，深刻汲取教训，开展批评和自我批评。

按照省委、市委部署，27日，市委组织部领导班子召开郑州“7·20”特大暴雨灾害追责问责案件以案促改专题民主生活会，深刻汲取教训，开展批评和自我批评。

会议传达学习了习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要论述和省委、市委有关会议精神，通报了本次民主生活会征求意见情况。市委常委、组织部部长何伟代表部领导班子作对照检查，并带头作个人对照检查；班子成员逐一作对照检查，深入开展批评和自我批评，达到了预期效果。

何伟强调，要抓好理论武装，学深悟透习近平总书记重要指示精神，始终牢记“国之大者”，持续树牢防范化解重大风险的思想基础。要抓好专项考核，压实部门责任、督促履职尽责，探索优化考核考察机制，在防范化解风险一线进一步考准考实干部。要抓好干部配备，突出“让专业人干专业事”，在金融、应急、水利等专业岗位上选配业务精、敢冲锋的干部。要抓好专业培训，分级分类做好防范化解风险专题培训，持续提高党员干部应对风险挑战的能力水平。要抓好“五星”创建，将村(社区)党组织打造成防范化解风险的坚强战斗堡垒，持续强化党建引领基层治理实效。要抓好积案化解，坚决防止涉组涉干舆情发生。要抓好自身建设，强化风险隐患排查，打好防范化解风险主动仗，用以案促改工作成果推动组织工作晋位升级，为全市各项工作高质量开展提供坚强组织保证。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 王莉）