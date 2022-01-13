男子撞人后逃逸 回家后还给车辆穿上“马甲”

近日，洛宁县一名男子驾驶电动三轮车撞伤人后逃逸，为逃避法律制裁，他还给车辆穿上“马甲”。孰料，当天民警便找到他，还识破了他的伎俩。

近日，洛宁县一名男子驾驶电动三轮车撞伤人后逃逸，为逃避法律制裁，他还给车辆穿上“马甲”。孰料，当天民警便找到他，还识破了他的伎俩。

24日6时40分许，洛宁县马店镇发生一起交通事故，肇事车辆将路人撞伤后逃离事故现场。接到报警后，洛宁县公安局交警大队事故处理民警立即赶到现场进行处置，通过走访周边群众，调取车辆逃逸方向沿线相关监控视频，很快确定涉嫌肇事逃逸的车辆系一辆红色无牌电动三轮车，肇事司机为马店镇居民王某。

当天晚上，民警来到王某家中，虽然找到了一辆红色无牌电动三轮车，但是这辆车带着篷子，而监控视频中肇事嫌疑车辆没有篷子。

难道肇事逃逸的不是王某？民警在对王某进行耐心细致的询问，并讲解相关法律后，王某承认确实是自己撞了人，为逃避法律制裁，他绕开监控设备逃离事故现场，到家后给车加装了篷子。

目前，该案件正在进一步办理。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 牛薇薇）