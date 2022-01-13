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谭芳福：难忘罗布泊的战斗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.28 17:17
谭芳福和火箭模型合影

　　今年83岁的谭芳福，在部队服役34年，他曾参与酒泉卫星发射中心发射场区、我国第一颗原子弹试验爆心铁塔、氢弹原理试验爆心铁塔、中国第一颗人造地球卫星东方红一号的发射铁塔等建设。

　　曾参与我国第一个卫星发射中心建设

　　“参与中国第一个卫星发射中心建设，是我一生的骄傲。”昨日，提起过去的经历，谭芳福说，他经历了中华人民共和国成立初期的百业待兴。

　　谭芳福是四川广安人，1956年，他考入原重庆建筑材料工业专科学校(现西南科技大学)，学习工业与民用建筑专业。

　　“我1959年毕业时，工程兵某部到学校招人，当时300多名毕业生，只选了7个人入伍，我是其中之一。”谭芳福说，他跟随部队参与了酒泉卫星发射中心发射场区建设。

　　酒泉卫星发射中心始建于1958年10月，是我国创建的第一个卫星发射中心。“酒泉卫星发射中心地处荒漠戈壁，气候恶劣，当时我们只能住在帐篷里。”谭芳福说，解密后才知道，酒泉卫星发射中心当时并不在甘肃省酒泉市，而是在内蒙古自治区阿拉善盟的额济纳旗境内，因靠近酒泉市而得名。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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