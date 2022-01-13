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从老一辈人当年的追星故事中 感知他们“不曾遗忘的青春”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.28 17:08

　　近期，芒果TV推出的励志成长音乐竞演节目《乘风破浪的姐姐》第三季热播，今年40岁的歌手王心凌在节目中意外翻红，激起不少同龄人的青春偶像记忆。其实，每一代人在年轻时都有自己的“偶像崇拜”经历，今天，让我们穿越年轮，从老一辈人当年的追星故事中，感知他们“不曾遗忘的青春”。

　　人生如戏 她从偶像的戏里感悟许多

　　“小姐既知事明亮，我也不必说细详……”26日中午，69岁的孔海棠正投入地演唱豫剧《泪洒相思地》。这出戏的演唱者是著名戏曲艺术家、“豫剧十大名旦”之一的李金枝，也是她的偶像。

　　孔海棠20多岁时，在老城第一次现场观看了李金枝的演出，剧目正是《泪洒相思地》。她说，这场戏讲的是少女被遗弃，临终诉说内心苦楚的故事，“我身边的姐妹都听得入迷，大家鼻涕一把泪一把”。

　　除了被戏曲中的情节打动，李金枝大气端庄又委婉细腻的唱腔，兼收并蓄、独树一帜的表演风格，也让孔海棠很喜欢。“从此我成了李金枝的‘戏迷’。”孔海棠说，洛阳每有李金枝的演出，她必从老家白马寺赶来，专为看一场偶像的戏。直到现在，她还时刻关注着有李金枝的节目。

　　“戏有人间百态，戏听多了，也能让日子过得更明白。”孔海棠说，她从李金枝的戏中感悟了许多，比如重视家庭、重视婚姻、善待亲友等。

　　二胡声响起，孔海棠又与戏友们唱了起来。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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