儿媳教会96岁婆婆30多首诗 婆婆称儿媳为“胡老师”

每天有孩子们陪着打牌、读诗，这样有趣的老年生活，你羡慕吗？在瀍河区金铁花园小区，96岁的郭玉兰就一直过着这样的舒坦日子，用她的话说就是：“每天都笑得合不拢嘴。”

胡斌（右一）教婆婆读诗

每天有孩子们陪着打牌、读诗，这样有趣的老年生活，你羡慕吗？在瀍河区金铁花园小区，96岁的郭玉兰就一直过着这样的舒坦日子，用她的话说就是：“每天都笑得合不拢嘴。”

“红军不怕远征难，万水千山只等闲……”昨日午后，郭玉兰躺在客厅的床上，轻声背诵诗。

“下一句忘了？五岭逶迤腾细浪，乌蒙磅礴走泥丸。”在厨房刷碗的儿媳妇胡斌向她大声提示。

“知道了，胡老师。”郭玉兰扭头应了一声。她喜欢称儿媳妇为“胡老师”，因为儿媳妇不仅教她背诗，还教她认字。

儿子白天旭闻声赶来，他像对小孩一样，用食指轻轻在母亲的鼻子上刮了一下说：“背得咋样了？”郭玉兰说：“我给你背一遍，一会儿再给胡老师背。”

你一定想不到，这个会背诗的老太太，在一年半前还躺在医院的重症监护室里。2020年10月，郭玉兰因心梗住院，出院后瘦了一大圈，不仅下不了床，脑子也糊涂了，每天都昏昏沉沉的。白天旭的大姐白天爱从那时起搬来和他们一起照顾母亲。在他们的精心照料下，郭玉兰的身体状况好转，但精神一直不好，于是，他们就想办法让她开心。

“让老人开心的好办法就是不让老人感到无聊。”胡斌说，母亲认字少，但一直很好学，母亲生病后，她没事的时候就陪母亲读诗，她做家务的时候，母亲就背诗解闷。她会不定期检查背诵情况，现在，母亲已经能背30多首诗。“一方面让老人有事做，另一方面能让她经常动动脑。”

除了陪母亲读诗，为了让母亲开心，他们还陪母亲打牌。“我妈年轻时就喜欢打牌。”白天爱说，母亲出院后，总是躺在床上，她就经常用打牌逗母亲。“我妈开始还躺在床上和我们打牌，现在都能坐起来打了。”

为了让打牌更有乐趣，白天旭经常制造一些“麻烦”。“总让她赢，时间久了她就觉得没意思了。”白天旭一般先让母亲觉得自己快输了，再故意输给母亲，每次都把母亲逗得哈哈大笑。“现在不用‘放水’了，我想赢都很难呢。”

现在，每天上午是他们的打牌时间，如果白天旭不在家，就打斗地主，人齐的话就搓麻将。“让我妈开心，是我们仨最重要的任务。”在白天旭看来，孝顺母亲不仅是责任，还是他最大的快乐。“都说家有一老，如有一宝，这话真不假，我现在每天看着我妈，心里特满足。”白天旭拉着母亲的手说道。

“要不要斗一局？我赢了就请客吃饭，儿子掏钱。”郭玉兰的一番话，把大家逗得哈哈大笑。（洛报融媒·洛阳网记者 王雨 通讯员 贾小丽 文/图）