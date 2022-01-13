看洛阳晚报，有关“带孙费”的话题引发热议。这笔钱该不该要？老人帮子女带娃，是天经地义，还是应该有偿？

看洛阳晚报，有关“带孙费”的话题引发热议。这笔钱该不该要？老人帮子女带娃，是天经地义，还是应该有偿？

法律中早已有明确规定。根据《中华人民共和国民法典》相关条文，只有对于父母已经死亡或者父母无力抚养的未成年孙子女、外孙子女，有负担能力的祖父母、外祖父母才有抚养义务。一句简单的法律条文，直白地说明老人带孩子并非法定义务。

但是，几乎没有老人把法律条文搬出来为自己“减负”。其中，包含了老人对子女及孙辈的爱，也承载了老人希望为子女减负的意愿。不过，如果子女忽略了老人的感受，将带孩子视为老人的义务，那么“含饴弄孙”“天伦之乐”就会变成让老人焦虑、失眠、抑郁的“毒药”。一旦突破老人心理的平衡点，就极有可能出现又一起索要“带孙费”的“维权”案件。

一系列索要“带孙费”的案例背后，是老人与孩子父母的感情出现裂痕，而裂痕出现的原因，源自于缺乏体谅与尊重，缺少理解与信任，寒了老人的心。晚报的调查结果证明“带孙费”并非只是金钱的给予，更重在心意的传递。

所以，莫把老人的受累当应该，请对帮你带孩子的老人，多说一声谢谢，请主动帮助父母分担、减压，相信做到这样，没有哪个老人会觉得自己的付出不值得。

亲爱的老年朋友们，请记住在抚养孩子的问题上，爷爷奶奶、姥姥姥爷只负责“搭把手”，爸爸妈妈才是“真主角”。适时地退场，远比时时在场，更能让孩子成长，也更能让自己找到真正的“天伦之乐”。（洛报融媒新闻观察员 洛谭）