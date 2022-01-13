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创建全国文明典范城市 推动城市品质不断提升
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.28 16:48

　　昨日，市委常委、宣传部部长王飞带领有关部门负责同志，深入偃师区中心农贸市场、兴隆社区、商城街道办事处，瀍河区白马寺镇新时代文明实践所、洛白路等地，暗访督导全国文明典范城市创建工作。

　　王飞仔细察看沿线市容市貌，实地了解停车管理、老旧小区改造等情况，对农贸市场“智慧化”管理提出新要求，强调要优化管理模式，营造规范有序、整洁优美、和谐文明的市场环境；了解新时代文明实践所(站)功能设置、活动开展等情况，与基层党员干部群众亲切交谈，听取大家对社区治理、物业管理、公共服务、志愿服务等方面的意见、建议；对城镇集市规范化经营、部分路段飞线治理及路面提升等问题现场交办，要求限时整改到位。

　　王飞提出，全国文明典范城市是城市综合类表彰的最高荣誉。各级各有关部门要做到重视到位，进一步增强责任感、紧迫感，坚定信心和决心，集中攻坚克难；要从细处着眼、从实处发力，统筹硬件软件，兼顾颜值气质，系统推进城市有机更新、老旧小区改造、市容市貌整治等各项工作，以“微改造”促进“精提升”，用“绣花”功夫实现“常态长效”。她强调，群众是文明创建的主体，也是文明成果的享受主体，要围绕群众需求开展文明实践活动，做到能互动、聚人气、有活力、可持续；要做到奖惩到位，以考评压实责任，以问责倒逼工作落地落实，进一步强化各级各单位创建责任，激发主动性、积极性，真正通过创建给群众带来更多获得感。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 田利峰）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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