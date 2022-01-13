全市贯彻落实中央政协工作会议精神进展情况“回头看”工作推进会召开 杨骁、杨炳旭出席会议

昨日，全市贯彻落实中央政协工作会议精神进展情况“回头看”工作推进会召开，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，贯彻落实全国政协、省政协有关部署和市委要求，提升站位、完善思路、创新举措，不断加强和改进全市政协工作。

昨日，全市贯彻落实中央政协工作会议精神进展情况“回头看”工作推进会召开，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，贯彻落实全国政协、省政协有关部署和市委要求，提升站位、完善思路、创新举措，不断加强和改进全市政协工作。 昨日，全市贯彻落实中央政协工作会议精神进展情况“回头看”工作推进会召开，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，贯彻落实全国政协、省政协有关部署和市委要求，提升站位、完善思路、创新举措，不断加强和改进全市政协工作。 市领导杨骁、杨炳旭、何伟、李新建参加会议。 会议传达学习了全国政协贯彻落实中央政协工作会议精神进展情况“回头看”工作方案和全省推进会精神，通报全市贯彻中央、省委、市委政协工作会议精神落实情况，宣读全市贯彻落实中央政协工作会议精神进展情况“回头看”工作实施方案，部分单位负责同志作交流发言。 市委副书记、政法委书记杨骁在讲话时强调，要进一步提升政治站位，着力增强做好新时代人民政协工作的责任感使命感，在学思践悟中把牢方向，在提高政治站位中扛牢责任，在推动落地落实中展现担当，确保中央、省委、市委政协工作会议精神在全市落地生根，为我市政协工作高质量发展打下坚实基础。要肯定成绩正视问题，充分认识存在的短板和不足，聚焦重点工作、坚持立改并举、补齐短板强化弱项，推动“回头看”工作深入开展、取得更大成效。要强化责任担当，各级党委要把政协工作纳入总体布局和重要议事日程，进一步加强党对政协工作的全面领导，更好发挥政协党组作用，切实推动专门协商机构建设、凝聚共识工作，有效解决“两个薄弱”问题，强化政协委员队伍建设，不断提高政协工作水平，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。 会议以视频方式召开，各县区政协设分会场。市政协主席会议组成人员参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞）