坚定不移推进公共服务进社区——四论推动文明典范城市创建和城市提质迈上新台阶

城市之美美在社区，美在幸福的触手可及。

城市之美美在社区，美在幸福的触手可及。

最近，市委书记江凌在洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩活动及推进会上着重强调，要坚定不移推进公共服务进社区，补上社区服务短板，提升社区生活品质，让群众就近享受高水平服务，把以人民为中心的发展思想落到实处。

社区连着千家万户，牵动着民生冷暖。从衣食住行、柴米油盐，到孩子入托上学、青年就业、老人养老，社区充满着“人情味”“烟火气”，是承载着万家忧乐的幸福家园。我们创建全国文明典范城市也好，打造平台型创新城市也好，抑或是建设青年友好型城市，核心在于人，落点就是人聚集生活的社区，社区建得怎么样、设施是否完善、服务是否周全，不仅事关城市的吸引力与亲和力，也关系着老百姓的获得感和幸福感。

去年以来，全市上下将社区作为城市提质的“主战场”，推动各类资源要素向基层倾斜、往社区布局，从洛龙区明确社区服务“4+1”标准，推动体育、文化、养老、物业必进，有条件的实现商超进驻；到涧西区利用城市绿地、盘活社区闲置用房，建起一座座社区健身中心和社区体育公园；再到西工以“拆墙并院”实施老旧小区联动改造，实现社区文体活动共办、社会治安共治、公共资源共享……这些探索实践，补上了社区公共服务的短板，打通了便民利民的“最后一公里”，让群众的幸福生活实现了“零距离”。

城市提质重点在社区，难点也在社区。在人们对美好生活的需要日益增长的当下，尤其是面对人民群众对文化、体育、养老等领域更便利、更均衡、更优质的美好向往，我市社区公共服务仍存在公共平台散、居民活动空间少、服务功能不完善等短板。聚焦群众身边的“获得感”、家门口的“幸福感”，我们既要从大处着眼，更要从小处着手，以“绣花”功夫提升社区公共服务能力与水平，让公共服务之光照亮更多角落。

坚定不移推进公共服务进社区，就要变“缺位失位”为“全域覆盖”，把握生活服务多元化的发展态势，谋划建设集医疗卫生、养老服务、文化娱乐等功能于一体的邻里中心，打造高水平社区服务综合体，提升社区服务针对性、实效性；就要变“简单粗放”为“精准细致”，深入了解群众需求，以“片区、社区、居民小区”为单位，加快社区体育公园布局建设，因地制宜布局不同规模运动设施，构建多中心、多层级、多节点的社区体育运动服务体系，推动健身服务覆盖全民、服务全民、造福全民；就要变“被动应对”为“主动作为”，积极引入社会力量，抓好党组织领导下的社区志愿组织、自治组织、自乐组织，让公共服务与志愿服务有效对接，形成共建共治共享的良好格局。

有人说，一座城市是否有吸引力、感召力，不只是看发展“骨骼”是否健壮，更看社区“细胞”是否健全。把重心放在社区，让群众办事更方便一些、生活更舒心一些，以社区“小阵地”做细民生“大文章”，才能让文明城市创建更有价值，城市提质更有温度。(洛平)